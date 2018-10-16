У Вінницькій області розбився винищувач Су-27, є загиблі

У Вінницькій області розбився винищувач Су-27УБ під час міжнародних навчань "Чисте небо - 2018".

За уточненою інформацією Міноборони, сьогодні, близько 17.00, в районі с. Уланів, між населеними пунктами Бердичів та Хмільник, під час виконання навчально-бойового польоту впав літак Су-27УБ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Із сумом повідомляємо, що за інформацією пошуково-рятувальної групи, було виявлено тіла двох пілотів. Обставини інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, 8 жовтня в Україні розпочалося багатонаціональне авіаційні навчання "Чисте небо" за участю країн-членів НАТО. Навчання проходять в Хмельницькій області а також на аеродромі Гавришівка у Вінницькій області. Крім України, участь в навчаннях візьмуть ще 9 країн: Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Нідерланди, Польща, Румунія і США.

Літаки ВПС США F-15 і C-130 прилетіли в Україну для участі в міжнародних навчаннях. В ході міжнародних військових навчань "Чисте небо" ВВС США тренуються протидіяти російським і китайським винищувачам. Йдеться про український винищувачі Су-27, який також стоїть на озброєнні цих армій.