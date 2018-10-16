На Хмельниччині липові активісти вимагали гроші у водіїв маршруток

Правоохоронними органами Хмельниччини знешкоджено злочинне угруповання, до складу якого входило четверо осіб, які, діючи під прикриттям громадської організації, займалися вимаганням грошових коштів у водіїв маршрутних транспортних засобів.

Учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

На теперішній час досудове розслідування триває та контролюється Генеральною прокуратурою України.

Довідково: згідно із законом вказаним особам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.