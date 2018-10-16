На Кіровоградщині арештовано злочинного угруповання
Впродовж червня – липня 2018 року злочинці проникали в житло і здійснювали крадіжки.
Завдяки проведеному комплексу негласних слідчих заходів правоохоронними органами Кіровоградської області знешкоджено організовану групу в складі чотирьох громадян Республіки Грузія, які впродовж червня – липня 2018 року вчиняли крадіжки майна громадян, поєднані з проникненням у житло.
Учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України, та судом обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Наразі розслідування кримінального провадження триває, встановлюються всі деталі вчинених правопорушень.
Хід слідства перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.