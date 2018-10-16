Відсьогодні патрульна поліція розпочала штрафувати водіїв

Патрульна поліція відсьогодні почне притягувати до відповідальності водіїв за перевищення швидкості руху (ФОТО)

Загальна інформація 16.10.2018 11:48

За перевищення швидкості більш як на 20 км/год - штраф - 255 грн. За перевищення більш як на 50 км/год - штраф - 510 грн.

В Україні з 16 жовтня 2018 року в місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні поліцейські будуть притягувати до відповідальності водіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Патрульні поліцейські використовують засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів – портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam.

Протягом тижня патрульна поліція використовувала TruCam у пілотному режимі з метою профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення.

«З 16.10. 2018 року ми не обмежимось профілактичною бесідою та попередженнями про підвищену небезпеку цього правопорушення. Патрульні поліцейські почнуть притягувати до відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Нагадую! За перевищення більш як на 20 км/год - штраф - 255 грн. За перевищення більш як на 50 км/год - штраф - 510 грн», - зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Патрульна поліція використовує TruCam лише із розміщенням дорожніх знаків, що повідомляють про фото- відеофіксацію порушень, на ділянках автодоріг міжнародного значення та в містах із підвищеним рівнем аварійності унаслідок перевищення швидкості.

У місцях фіксації порушень швидкісного режиму перебувають службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.