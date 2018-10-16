На Прикарпатті жінка зарізала новонароджене немовля

Подія трапилась 15 жовтня. Зранку до Богородчанського відділення поліції зателефонувала жителька одного із сіл району та повідомила про те, що вона вбила свою новонароджену дитину.

Прибувши на місце події, правоохоронцями було встановлено, що жінка народила хлопчика на території свого домоволодіння. Після чого, взяла до рук ножа та нанесла немовляті близько чотирьох ударів в область шиї, що спричинило смерть.

Наразі жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про оголошення їй підозри у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу-тримання під вартою.

За цим фактом поліцією розпочато кримінальне провадження відповідно до ст. 117 КК України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини). Наразі тримають слідчі дії.