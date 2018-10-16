На Хмельниччині була спроба рейдерського захоплення підприємства, - Аваков

Спроба рейдерського захоплення підприємства у Хмельницькій області була 15 жовтня близько 16:00. 25 «тітушок» прибули з Києва, аби захопити сільськогосподарське підприємство, однак одразу були затримані поліцією.

«Знову рейдери сільськогосподарського підприємства. «Сварог», що у Шепетівці , Хмельницької області. Приїхали 25 розумників на "гастролі" за 60 $ в день, захопили підприємство. Усі одразу затримані поліцією і найближчі дні проведуть у в'язниці. Для усіх, хто веде дискусії та страждає за майном різних об'єктів сільського господарства повторюю ще раз: ми не потерпимо ніякого силового вирішення цих питань неуповноваженими самозваними групами. Маєте підстави для претензій? Тоді – суд та рішення виконавчої служби. У всіх інших випадках, як сьогодні, на вас чекатимуть спецпризначенці з Нацполіції. І ця позиція не підлягає дискусії», - зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.