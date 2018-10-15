На Донбасі виявлена новітня російська техніка

На території Донбасу, яка знаходиться під контролем бойовиків, виявлений нещодавно створений модуль супутникового зв'язку російського виробництва

Про це йдеться в розслідуванні лабораторії цифрової судової експертизи DFRLab.

9 червня 2018 року користувач "ВКонтакте" "Артем Донецьк" розмістив альбом з кількома фотографіями різного часу, на яких зображена його діяльність в якості бойовика контрольованих Росією збройних формувань в Донецькій області.

На двох фотографіях бойовик позує поруч з іншим найманцем на тлі зеленої супутникової антени. Ця радіолокаційна тарілка зовні виглядає так само, як і супутникова антена російської системи зв'язку Ауриго-1,2В, яка стоїть на озброєнні армії РФ з 2014 року.

У DFRLab порівняли зображення супутникової антени на фото із зображеннями задньої сторони системи Ауриго-1,2В на фрегаті класу Адмірал Григорович "Адмірал Ессен" Чорноморського флоту Росії.

"Ця система ніколи не експортувалася в Україну і не використовувалася її збройними силами. Іншими словами, вона могла з'явитися на сході України тільки з Россії. В 2016 році ця система була виявлена ​​на службі у російських військових в Сирії", - йдеться в матеріалі розслідування.

Одна з перших демонстрацій Ауриго-1,2В відбулася в 2015 на виставці Міністерства оборони Росії "День інновацій" в далекосхідному портовому місті Владивостоці. Система демонструвалася з табличкою, на якій перераховані її специфікації і вказаний 2014 рік як дата випуску.

Об'єднавши зображення будівель і інших орієнтирів на задньому плані фотографій, дослідники визначили, що на них зображено П-образна будівля, що використовується 11-тим мотострілковим полком бойовиків "Схід", який знаходиться в Макіївці, уточнює "Українська правда".

Очевидно, що Ауриго-1,2В використовується для підтримки військових операцій підконтрольних Росії бойовиків на Донбасі. Хоча система в основному призначена для відеозв'язку, можливо, що вона використовувалася як більш безпечний спосіб зв'язку з частинами на передовій.

Також можливо, що система Ауриго-1,2В використовується для зв'язку з російськими військовими.