Жахливе вбивство у Харкові: голова відокремлена від тулуба, зрізана шкіра

Тіло знайшли 11 жовтня у Немишлянському районі Харкова. Експерти виявили у чоловіка травми, на окремих ділянках були зрізані м’які тканини та шкіра, а голова відокремлена від тулуба. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за п.4 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України .

Протягом кількох годин оперативники встановили особу загиблого. Ним виявився 45-річний харків’янин, який знаходився у розшуку з 7 жовтня як зниклий без вісті. Раніше чоловік працював у міліції інспектором патрульної служби, але не пройшов переатестацію та був звільнений з органів внутрішніх справ.

Останнім часом загиблий ніде не працював, зловживав спиртними напоями.

Його брат розповів, що бачив родича востаннє 4 жовтня. Чоловіки посварилися, потерпілий кинув мобільний телефон та пішов з дому. Більше живим родина його не бачила.

- Для розкриття жорстокого убивства була створена спеціальна слідчо-оперативна група у складі працівників Немишлянського відділу поліції, Управління карного розшуку, слідчого управління, – розповів начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Олег Бех. - Робота по встановленню обставин злочину та причетних до нього осіб тривала у цілодобовому режимі. Чітка та злагоджена взаємодія усіх служб дала швидкий та позитивний результат.

До працівників карного розшуку надійшла оперативна інформація про те, що у день зникнення загиблого бачили у компанії двох чоловіків, які проводили час за пляшкою. Поліцейські встановили їх особи. Це житель Великобурлуцького району та його 20-річний син. 13 жовтня їх затримали. За місцем мешкання на балконі у коробці поліцейські виявили голову убитого чоловіка, а також вилучили інші речові докази.

Начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех зазначив, що затримані вже надали свідчення. За їх словами, 4 жовтня вони випадково познайомилися із 45-річним харків’янином. Разом на вулиці вживали алкоголь. Ввечері чоловіки запросили нового знайомого до себе додому. Під час застілля хазяїн помешкання посварився із гостем та убив його ударом ножа у шию. Наступного дня батько почав відрізати від тіла загиблого шматки м’яса. Сину він пояснив, що таким чином необхідно приховати сліди злочину та позбавитися тіла. При цьому, за свідченнями хлопця, батько відварював людське м'ясо та їв.

10 жовтня до чоловіків зателефонував родич з райцентру та повідомив, що хоче найближчим часом їх навідати. Зловмисники винесли тіло з дому, кинули його біля підвалу та закидали мішками зі сміттям.

Робота щодо встановлення усіх обставин злочину наразі триває. Затримані також перевіряються на причетність до скоєння інших тяжких злочинів на території Харківської області, особливо пов’язаних із фактами без вісті зниклих громадян.