На Донеччині затримано бойовика «ДНР»

Оперативники спецслужби встановили, що керівник однієї з громадських організацій міста Дружківка у травні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи у лавах терористів він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Зловмисник, зокрема, організовував «несення служби» на незаконних блокпостах бойовиків, що розташовувались у Дружківці. Також він забезпечував озброєну охорону на так званих «виборчих дільницях» під час псевдовиборів на тимчасово окупованій території Донеччини.

Після звільнення Дружківки силами антитерористичної операції учасник незаконних збройних формувань тривалий час переховувався від українських правоохоронців.

Співробітники СБУ затримали бойовика в одному з населених пунктів Донецької області за місцем проживання його родичів.

Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину з ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась за сприяння Державної прикордонної служби України.