Полторак подав у відставку

Міністр оборони України Степан Полторак подав рапорт про звільнення з військової служби. Про це в Twitter 13 жовтня повідомив президент України Петро Порошенко. Президент нагадав, що відповідно до закону "Про національну безпеку України" з 1 січня 2019 року посаду міністра оборони України має займати цивільна особа. "Генерал армії України Степан Полторак подав відповідний рапорт про звільнення з військової служби , а я його прийняв. Цінуючи значний внесок Степана Полторака в відродження Збройних сил України, запропонував йому продовжити керівництво оборонним відомством вже в якості цивільного міністра. Закон, узгоджений з нашими партнерами по НАТО, передбачає можливість призначити Степана Полторака цивільним міністром оборони України після залишення ним військової служби. Тому моє рішення цілком і повністю відповідає букві і духу цього закону", - написав Порошенко.

Нагадаємо, Полторак почав військову службу в 1983 році, очолив Міністерство оборони України у 2014 році, був перепризначений на цю посаду 14 квітня 2016 року. 14 жовтня 2015 року Порошенко присвоїв міністрові звання генерала армії України.