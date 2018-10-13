Українець намагався вивезти до РФ старовинну ікону

Наразі виявлену ікону вилучено працівниками ДФС для проведення експертизи.

Учора у пункті пропуску «Катеринівка», що на Сумщині, прикордонники Сумського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили старовинну ікону.

Так, під час здійснення заходів контролю спільна оглядова група виявила в багажнику автомобіля «Деу» української реєстрації серед особистих речей церковний предмет, а саме – старовинну ікону Смоленської Божої матері, орієнтовно ХІХ століття, яку 54-річний громадянин України намагався незаконно вивезти до Російської Федерації.

Наразі виявлену ікону вилучено працівниками ДФС для проведення експертизи та подальшого прийняття правового рішення.