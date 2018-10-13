У Дніпрі затримано адвоката на пропозиції хабара працівнику СБУ

Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури затримала у Дніпрі адвоката на пропозиції хабара співробітнику СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що місцевий адвокат запропонував слідчому обласного управління СБУ двадцять тисяч доларів за сприяння у вирішенні питання щодо повернення бізнесмену техніки, вилученої у межах відкритого кримінального провадження, та непритягнення до відповідальності фігурантів справи. Після отримання протиправної пропозиції співробітник СБУ відразу звернувся із відповідною заявою до підрозділу внутрішньої безпеки Служби.

Правоохоронці затримали адвоката у центрі Дніпра згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час спроби передачі всієї суми обіцяного «гонорару».

У межах розпочатого кримінального провадження планується повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України та направлення до суду клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.