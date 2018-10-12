Андрій Садовий: Буде у нас посада президента, наведемо лад в країні

Мер Львова і лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий вважає, що політичним силам, які думають про можливе об'єднання зусиль перед майбутніми в Україні виборами, не варто ускладнювати переговорний процес і розуміти відповідальність за долю країни.

"Хочу подякувати, що колеги з" ДемАльянсу "розуміють відповідальність сьогоднішнього дня. Тому що інші хочуть складних переговорних процесів і хочуть передбачити все на 10 років вперед. Нам важливіше час і момент, потрібно йти вперед і перемагати. Буде у нас посада президента, наведемо лад в країні - всім буде багато місць для роботи ", - сказав він журналістам після підписання угоди про політичний союз з партією" Демократичний альянс "у вівторок в Києві.

Відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна" про те, чи ведуться переговори про об'єднання з партією "Громадянська позиція" і її лідером Анатолієм Гриценком, А.Садовий зазначив, що такі переговори йдуть "останніх років шість".

"Ми домовилися з Гриценком, що в наступному парламенті буде потужна коаліція, де буде і партія Гриценко (" Громадянська позиція "- ІФ), і багато інших політиків. Завдання в тому, щоб у нас було в наступному парламенті більшість, 300 голосів, тоді можливі серйозні зміни в нашій країні ", - підкреслив він.

А.Садовий переконаний, що потрібно робити все для досягнення єдності між усіма демократичними силами, які "не обслуговують олігархів".

Говорячи про можливість потенційної підтримки інших кандидатур, зокрема А.Гриценко, у другому турі виборів президента України, лідер "Самопомочі" сказав: "Я думаю, що в другому турі буде Садовій. Якщо буде Садовій і Гриценко - це прекрасний вибір для українців. Я готовий до будь-яких варіантів ".

"Ми будемо боротися, щоб Андрій Садовий був єдиним кандидатом не тільки від" Самопоміч ", не тільки від" ДемАльянсу ", не тільки від союзу наших партій, а й від інших проукраїнських демократичних політичних сил", - зазначив в свою чергу співголова "ДемАльянсу "В.Гацько.