Президентські рейтинги: молодь доганяє старожилів

Згідно з опитуванням, проведеним Міжнародним дослідницьким центром BURI (Науково-дослідний інститут Бельгія-Україна) у жовтні 2018 року, якщо президентські вибори в Україні пройдуть "в цю неділю", то велика частина виборців віддасть свої голоси Юлії Тимошенко (12,3%), Петру Порошенку (8,2%), Володимиру Зеленському ( 8,1%) і Вадиму Рабіновичу (7,3%). Далі йдуть Юрій Бойко (6,8%), Анатолій Гриценко (6,7%), Святослав Вакарчук (5,8%) і Олег Ляшко (5,7%). Про це повідомляє "Інтерфакс".

Проте вперше в опитуванні звернули увагу на кандидатів, які, отримують меншу підтримку, хоча залишаються невід'ємною частиною громадської думки України.

Зокрема, в опитуванні названі політики, які, швидше за все, будуть брати участь у виборах. Це – Андрій Садовий, Ілля Ківа, Олександр Шевченко, Андрій Білецький, Валентин Наливайченко, Віктор Чумак та Юрій Дерев'янко.

Що стосується парламентських виборів, новий український парламент буде складатися з наступних політичних партій: "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко (11,2%), "Слуга народу" Володимира Зеленського (9,2%), "Солідарність" чинного президента Петра Порошенка (7,7%), партія "За життя" на чолі з Вадимом Рабіновичем (7,6%), "Опозиційний блок" на чолі з Юрієм Бойком (7,1%), Радикальна партія Олега Ляшка (6,2%) і "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (6,1%).

Більш скромні шанси бути представленими в парламенті мають "Самопоміч" (Андрій Садовий), "Свобода" (Олег Тягнибок), Соціалістична партія України (Ілля Ківа), "Народний фронт" (Арсеній Яценюк) і ряд інших .

Серед основних політичних тенденцій опитування показав порівняльний спад громадської підтримки, яким користувалися Анатолій Гриценко і його партія.

Крім того, опитування свідчить про зростання популярності менш відомих політичних діячів, завдяки активізації громадських кампаній, розпочатих відразу після періоду літніх канікул.

Міжнародний дослідницький центр BURI (Науково-дослідний інститут Бельгія-Україна) провів опитування в Україні з 28 вересня по 5 жовтня 2018 року. Загальна кількість респондентів склала 2032 людини. Метод опитування - прямі інтерв'ю. Похибка вибірки становить 2,2%.