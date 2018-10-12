У Лисичанську частина ракети впала у дворі школи

У Лисичанську частина ракети впала у дворі школи

У навчальному закладі зупинили навчання.

Джерело: Відомості

У Лисичанську Луганської області частина ракети впала на подвір’я школи. У навчальному закладі зупинили навчання, повідомив радник голови Луганської обласної державної адміністрації Віталій Шведов.

За його словами, частина гіроскопу ракети впала біля школи, інша частина боєприпасу з блоком управління впала у місцевому парку.

Як повідомила «112 Україна» речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай, зі школи усіх дітей та вчителів евакуювали, ніхто не постраждав.

На місце виїхали правоохоронці.

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