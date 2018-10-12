Двоє українців втратили свої авто через контрабандну сигарет

Минулої доби в пунктах пропуску «Тиса» та «Лужанка» під час огляду мікроавтобуса «Opel» й легкового автомобіля «Volkswagen», 2007 та 2003 років випуску відповідно, прикордонники спільно з працівниками митної служби виявили сховки із куривом. Під обшивкою сидіння та у подвійному днищі транспортних засобів знаходилось загалом близько 1,2 тисячі пачок сигарет. Громадяни України іномарками української та болгарської реєстрації прямували до Угорщини.

Відповідно до чинного законодавства сигарети, мікроавтобус й легковик, загальною вартістю майже 500 тисяч гривень, вилучено встановленим порядком працівниками фіскальної служби.