Посадовця Одеського обласного військкомату викрито на систематичному отриманні хабарів

Оперативники спецслужби встановили, що співробітник відділу комплектування і призову налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від призовників за видачу військового квитку про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров`я.

Правоохоронці затримали хабарника у робочому кабінеті під час одержання чергового хабара у розмірі три тисячі американських доларів.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб можливо причетних до протиправної діяльності.