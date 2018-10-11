Посадовця Одеського обласного військкомату викрито на систематичному отриманні хабарів
Правоохоронці затримали хабарника у робочому кабінеті під час одержання чергового хабара.
Оперативники спецслужби встановили, що співробітник відділу комплектування і призову налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від призовників за видачу військового квитку про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров`я.
Правоохоронці затримали хабарника у робочому кабінеті під час одержання чергового хабара у розмірі три тисячі американських доларів.
Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб можливо причетних до протиправної діяльності.