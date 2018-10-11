Контрабандні біодобавки для схуднення на 100 тисяч гривень знайдено в авто іноземця

Учора у пункті пропуску «Виступовичі» прикордонники Житомирського загону спільно з представниками митниці в автомобілі «Mercedes» знайшли приховану партію біологічних добавок.

Громадянин Молдови прямуючи іномаркою з Росії до Молдови обрав смугу руху «червоний коридор». Під час спілкування з водієм транспортного засобу, правоохоронці помітили знервованість та невпевненість в відповідях чоловіка стосовно вантажу. Тому було ініційовано проведення поглибленого огляду автомобіля. У багажному відділенні та в особистих речах іноземця прикордонники виявили прихованих 192 блістера та 28 контейнерів різних біологічних добавок для схуднення.

Контрабандний товар, орієнтовна вартість якого склала більше 100 тисяч гривень, вилучено працівниками фіскальної служби встановленим порядком.