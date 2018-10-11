Українську яхту з майже 60 мігрантами затримано в Середземному морі

Як встановили оперативні співробітники Держприкордонслужби за останні два роки для здійснення переправлення нелегальних мігрантів морським шляхом було завербовано щонайменше 12 громадян України.

Наміри людей влаштувати свій добробут за межами власної країни уникаючи військових конфліктів чи переслідувань на Батьківщині доволі часто стають об’єктом зацікавленості організованих транскордонних злочинних груп. При цьому злочинці користаючись людською бідою, оминають національне законодавство одночасно декількох країн і, як результат, організовують незаконне переправлення біженців, в тому числі в країни Європи, особливо нелегальних мігрантів з Близького Сходу.

Про наміри одного з таких угруповань у ході виконання завдань з протидії транскордонній злочинності отримали інформацію співробітники оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби. До його складу входили громадяни Іраку, Сирії, Туреччини, Італії та Греції. Злочинці залучали до незаконної діяльності за кордоном українців. Наші співвітчизники виступали в ролі виконавців переправлення нелегальних мігрантів з Туреччини до Греції та Італії морським шляхом маломірними яхтами. Наразі відомо про щонайменше 12 громадян України, мешканців Полтавської, Одеської та Донецької областей.

Враховуючи істотну шкоду національним інтересам України, а також зацікавленість ЄС у ліквідації транскордонної злочинної спільноти наприкінці 2017 року Держприкордонслужба почала свою співпрацю з Європейським поліцейським управлінням (Європол) аби ефективно протидіяти злочинній діяльності.

У результаті вжитих спільних заходів у Середземному морі в Каламакському морському регіоні Паліовуна, правоохоронні органи Греції затримали українську яхту. Нею перевозили 57 мігрантів. Члени екіпажу судна – 3 наших співвітчизники. Наступного дня, в аеропорту Афін правоохоронці затримали одного з учасників злочинної організації, який протягом 2017-2018 років, у тому числі в останньому випадку, передавав завербованих громадян України за кордон, де їх у подальшому втягували у вказану протиправну діяльність.

Слід зазначити, що у даній злочинній схемі громадяни України, які здійснювали безпосереднє переправлення незаконних мігрантів до країн ЄС, з точки зору українського законодавства виступають у ролі потерпілих від злочинної діяльності. Їх вербували та відправляли за кордон для втягнення у подальші злочини. У більшості випадків для спонукання українців до вчинення протиправної діяльності застосовувалися шахрайські методи переконання, їм не доводилася справжня мета перевезення осіб на прогулянкових яхтах та у 100% випадків не повідомлялися негативні наслідки в разі їх затримання правоохоронними органами.

На даний час Держприкордонслужба спільно з Національною поліцією та Європолом продовжує вживати заходи з протидії вказаній злочинній діяльності, тривають слідчі дії, кінцевою метою яких стане притягнення до кримінальною відповідальності осіб, у тому числі іноземних громадян, причетних до втягнення українських громадян до злочинної діяльності за кордоном.

Додамо, що це вже не перший випадок тісної та плідної співпраці Держприкордонслужби з європейськими правоохоронними органами для ефективної протидії транскордонній злочинності. Зокрема, влітку спільно із правоохоронцями Греції та Італії викрито групу українців, які займалися переправленням незаконних мігрантів, а в районі італійського порту Кротоне затримано яхту з 71 незаконним мігрантом, яких переправляли з Туреччини.