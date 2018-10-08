Відомо, на яких дорогах здійснюватиметься відеофіксація

В Україні з 8 жовтня 2018 року в місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні поліцейські почнуть використовувати кошти для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів - портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam.

Патрульна поліція використовуватиме TruCam на ділянках автодоріг з дорожніми знаками, які повідомляють про фото- відео фіксації порушень, з підвищеним рівнем аварійності, пов'язаних з перевищенням швидкості, як в містах так і на дорогах міжнародного значення.

У місцях фіксації порушень швидкісного режиму також будуть перебувати службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору в обов'язковому порядку.

Протягом першого тижня патрульна поліція використовуватиме TruCam в пілотному режимі з метою профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення.

З метою запобігання зловживань та корупційних ризиків, портативний пристрій TruCam містить алгоритм шифрування AES, що робить неможливим втручання в роботу системи і будь-яке коригування даних.

Також служба моніторингу Департаменту патрульної поліції контролюватиме кількість складених адміністративних матеріалів і кількість збережених відео.