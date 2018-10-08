У Дніпрі невідомі зарізали прокурора

Про це повідомляє sud.ua, посилаючись на Надзвичайні новини .

Труп виявили в квартирі на вулиці Виконкомівській, 24а.

На місце виїхали правоохоронці. Володимир Богоніс, заступник начальника Нацполіціі Дніпропетровської області, підтвердив факт вбивства і приналежність померлого до правоохоронних органів. За інформацією з місця події, стало відомо, що загинув він від удару ножем в серце.

Також повідомляється, що підозрюваного в скоєнні злочину затримали. На місці працювала слідчо-оперативна група. Подробиці з'ясовуються.