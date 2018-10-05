Патрульна поліція в місцях концентрації ДТП з 8 жовтня почне використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam

Портативний пристрій вимінювання швидкості будуть використовувати виключно на ділянках доріг, де встановлені відповідні дорожні знаки, а перелік таких місць буде в у відкритому доступі.

В Україні з 8 жовтня 2018 року в місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні поліцейські почнуть використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів – портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam.

Патрульна поліція буде використовувати TruCam виключно на ділянках автодоріг із дорожніми знаками, що повідомляють про фото- відео фіксування порушень, з підвищеним рівнем аварійності, пов’язаним з перевищенням швидкості, як у містах так і на дорогах міжнародного значення.

В місцях фіксації порушень швидкісного режиму також будуть знаходитися службові транспортні засоби з увімкненням маячків синього кольору в обов’язковому порядку.

Інформація щодо ділянок доріг, де зареєстровано найбільшу кількість ДТП у зв’язку з перевищенням водіями транспортних засобів швидкості руху та місць використання приладів TruCam буде висвітлена на офіційних сайтах НПУ та ДПП, а також на офіційних сторінках Facebook.

Патрульна поліція спільно з державним агентством автомобільних доріг проведе роботу щодо позначення місць в яких, буде здійснюватися такий контроль, відповідними дорожніми знаками.

Протягом першого тижня патрульна поліція буде використовувати TruCam у пілотному режимі з метою профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення.

З метою запобігання зловживань та корупційних ризиків, портативний пристрій TruCam містить алгоритм шифрування AES, що робить неможливим втручання в роботу системи та будь-яке корегування даних.

Також служба моніторингу Департаменту патрульної поліції буде контролювати кількість складаних адміністративних матеріалів та кількість збережених відео.

Портативний пристрій вимінювання швидкості транспортних засобів TruCam виробництва США отримав відповідний експертний висновок Державної служби зв’язку та інформації України, який дійсний до 2021 року.

TruCam має лазерне наведення, що дозволяє вимірювати швидкість на відстані до 1200 метрів, працює до 15 годин без підзарядки. Має карту пам’яті на 16 тисяч відеороликів чи 40 тисяч фото. Робить до 3 фотокадрів в секунду. Має два режими – автоматичний та ручний. Крім того, обладнаний GPS-датчиком.