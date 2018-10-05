61-річний пенсіонер вночі виходив на "полювання" на автомобілі

Як було встановлено, 61-річний пенсіонер вночі виходив на вулицю та кидав у лобове скло автомобіля камінь. Коли спрацьовувала автомобільна сигналізація – тікав. При перевірці виявилось, що чоловік знаходиться на обліку у лікаря-психіатра.

Заяви до Самарського відділення поліції м. Дніпра почали надходити з березня цього року. Мешканці житлового масиву Придніпровськ скаржилися, що хтось систематично б’є лобове скло в автомобілях, припаркованих у дворах будинків. В поліції зареєстрували понад 40 скарг громадян на пошкодження їх транспортних засобів.

Встановити зловмисника вдалося дільничним офіцерам поліції за відеозаписом з камери спостереження, яка зафіксувала факт вчинення правопорушення.

Наразі поліція встановлює причетність чоловіка до інших епізодів пошкоджень автомобілів у районі. Дідусь знаходиться під наглядом лікарів та проходить психіатричне обстеження.