Українські військові планують провести широкомасштабні навчання в Азовському морі

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, інформує "Укрінформ" .

"Хочу надати інформацію, про яку я нікому ще не розповідав, що українські військові також планують провести серйозні навчання в Азовському морі", - сказав Турчинов, відповідаючи на питання журналістів, які дії України будуть у зв'язку з тим, що Росія планує незабаром провести навчання в Азовському морі.

Секретар РНБО додав, що в Азовському морі у відповідь на агресію Росії відбувається нарощування військових компонентів: Україна нарощує морські сили, значно посилює берегову охорону і авіаційний компонент.

"Безумовно, ми готові відповідати на будь-які провокації з боку російської сторони", - підкреслив Турчинов.

Нагадаємо, на засіданні Європейського парламенту 23 жовтня обговорять ситуацію в Азовському морі .