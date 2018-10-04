В Україні ввели «зелені лінії» для обмеження забудови парків та лісів

З 1 вересня 2018 року в дію вступили нові державні будівельні норми (ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»), які, зокрема, встановлюють обмеження забудови в зелених, ландшафтних та рекреаційних зонах – «зелені лінії», що сприятимуть збереженню таких територій.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

«1 вересня вступили в дію важливі норми щодо планування та забудови територій, зокрема, що стосується забудови зелених територій. В нових ДБН введено поняття «зелені лінії» — це захист зелених зон шляхом обмеження розміщення об’єктів на територіях парків, рекреаційних зон, лісів. Тобто органи місцевого самоврядування повинні затвердити та обов’язково прописати такі «зелені лінії» разом з іншими лініями обмеження для своїх населених пунктів у генпланах та детальних планах територій», - сказав він.

За словами Лева Парцхаладзе, застосування ліній обмеження допоможе зберегти наші населені пункти від хаотичної та негармонійної забудови без зелених зон, зробити міський простір безпечним та комфортним для людей.

ДБН «Планування і забудова територій» були розроблені на заміну попередніх будівельних норм, що регулюють містобудування, які діяли ще з 1992 року.

Довідково

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.