Окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військ

Окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ,в тому числі – 5 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Новолуганське, Піски, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Луганського, Новолуганського, Гнутового та Лебединського вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках Кримського крім того окупанти застосовували озброєння бойових машин піхоти.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та двох поранено.

Від початку поточної доби противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.