Місцевого депутата підозрюють у викраденні людини і присвоєнні чужого авто

Прокурор міста Києва повідомив про підозру 59-річному депутату однієї із селищних рад Житомирської області, який у змові з подільниками викрав підприємця, відібрав у нього коштовний автомобіль та змусив написати боргову розписку на 1 млн гривень.

Зухвалий злочин стався у вересні минулого року на території Дарницького району столиці. Депутат та троє його спільників підстерегли 39-річного підприємця на парковці, де той зазвичай залишав свій автомобіль «Cadillac».

Спочатку зловмисники заблокували машину жертви, після чого почали наносити чоловіку хаотичні удари по різним частинам тіла. Коли потерпілий перестав чинити опір, нападники заштовхнули його на заднє сидіння «Cadillac» та вивезли у ліс неподалік села Погреби Броварського району Київської області.

Надалі, застосовуючи фізичне насилля, зловмисники змусили підприємця написати боргову розписку на ім’я депутата на суму 1 млн гривень, а також ще одну про передачу автомобіля «Cadillac».

Отримавши від потерпілого боргові розписки зловмисники звільнили його.

За результатами досудового слідства зібрано достатньо доказів для оголошення депутату підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України.

За клопотанням столичної прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Матеріали щодо спільників депутата виділені в окреме кримінальне провадження, досудове слідство у якому триває.

Прес-служба прокуратури міста Києва