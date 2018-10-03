В Україні запроваджуються сучасні засоби фіксації порушень правил дорожнього руху

3 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо впровадження більш сучасних засобів вимірювальної техніки контролю безпеки дорожнього руху, а саме засобів визначення просторово-часових координат транспортних засобів та засобів фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Відповідне рішення Уряду ініційоване і розроблене Мінекономрозвитку.

Контроль безпеки дорожнього руху до сьогодні міг здійснюватися виключно за допомогою засобів дистанційного вимірювання швидкості руху транспортних засобів, таких як TruCAM або Візир. Своїм рішенням Уряд розширив перелік типів технічних засобів, що можуть використовуватися для контролю безпеки дорожнього руху. Відтепер разом із використанням засобів дистанційного контролю швидкості транспортного засобу на дорозі дозволено використання засобів визначення його просторово-часових координат і засобів із функцією фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Ухвалене Урядом рішення вносить відповідні зміни до Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, а також переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці.

Очікується, що впровадження використання цих засобів забезпечить підвищення якості контролю за дотриманням правил дорожнього руху, що матиме результатом підвищення безпеки на дорогах. Також це матиме позитивний економічний вплив на національних виробників таких технічних засобів у зв’язку зі збільшенням обсягів виробництва та реалізації їхньої продукції.