У потязі Львів - Запоріжжя знайшли труп пасажирки

Тіло мертвої пасажирки виявили в поїзді сполученням Львів - Запоріжжя. Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

"Пасажирка поїзда, яка їхала до станції Кривий Ріг в спальному вагоні поїзда № 120 Львів - Запоріжжя, була виявлена ​​без ознак життя провідницею. Місце події дослідили представники Національної поліції України, медики. Поїзна бригада дала свідчення в рамках слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

У поліції інцидент поки не коментували, причини смерті пасажирки також не називаються.