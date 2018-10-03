Забили чоловіка до смерті молотком

У вбивстві підозрюють ромів.

У Києві в покинутому будинку на Русанівських садах знайшли тіло чоловіка. У загиблого пробита голова від множинних ударів молотком.

Подія трапилася приблизно о 21:25. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

За словами місцевих жителів, в будинку по вулиці Садовій-25, незаконно оселилася велика кількість ромів, утворивши цілий табір. За попередньою інформацією, під час застілля двоє з них щось не поділили. Коли конфлікт уже майже був вичерпаний, учасник розборок пішов спати на другий поверх дерев'яного будинку. Будова знаходиться в аварійному стані.

Уві сні на чоловіка напали і завдали безліч ударів молотком по голові. Вся кімната була заляпана кров'ю. Оперативники встановили особу зловмисника і затримали його. Від будь-яких коментарів правоохоронці відмовилися. На місці працювала слідчо-оперативна група, вона і буде з'ясовувати обставини події.

Сусіди стверджують, що це вже не перший злочин скоєний особами даної національності в цьому районі. Місцеві жителі налякані таким сусідством, але на їх проблему ніхто з влади не звертає уваги.

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