У Києві серед білого дня викрали дівчину

У Києві недалеко від залізничного вокзалу невідомі силоміць посадили в автомобіль дівчину і зникли в невідомому напрямку. За попередньою інформацією, поліцейські оголосили план «Перехоплення».

Розшукуваний автомобіль має номерні знаки «АА 4592 РВ», а його марка - Chevrolet, пише «Інформатор» з посиланням на власні джерела. Повідомлення про викрадення людини правоохоронцям надійшло приблизно о 11:50 2 жовтня.

«Брат викраденої дівчини повідомив, що невідомі на автомобілі Chevrolet відвезли Ельзу (ім'я потерпілої) в невідомому напрямку. Поліція Києва о 12:00 ввела оперативний план «Перехват» в Солом'янському районі. Розшукують сірий Chevrolet. Приблизно о 11:55 автомобіль був помічений в Дарницькому районі», - зазначили у виданні.