Окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військ

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Новозванівка, Луганське, Зайцеве, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне противник обстріляв з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а по опорних пунктах біля Луганського двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. Також по захисниках Луганського окупанти застосовували озброєння бойових машин піхоти.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та шість поранено.

Також вчора надвечір російські окупанти цинічно, порушуючи будь-які правила ведення війни та норми загальнолюдської моралі, здійснили вогневий наліт на населений пункт Водяне. Ворог обстрілював житловий сектор цього села на Приазов'ї з артилерії калібру 122 мм, а також мінометів 82-го та 120-го калібру, витративши загалом 31 артилерійський снаряд та 16 мін. Обстріл вівся не по позиціях Збройних Сил України, а по житловому сектору населеного пункту. Наслідки злочину російсько-окупаційних військ наразі уточнюються представниками української сторони СЦКК спільно з СММ ОБСЄ.

Від початку поточної доби противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил. На Маріупольському напрямку – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населених пунктів Водяне та Лебединське, а по опорних пунктах наших військ в районі Кримського – також із гранатометів. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.