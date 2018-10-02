Затримано чоловіка, який хотів "купити" прокурора

30 вересня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили громадянина в момент надання ним 15 тис. дол. США неправомірної вигоди прокурору Генеральної прокуратури України. Пропозиція неправомірної вигоди надійшла посадовцю в лютому 2018 року, після чого він одразу поінформував про цей факт Генеральну інспекцію ГПУ. За цим фактом розпочато досудове розслідування, здійснення якого було доручено детективам НАБУ.

Як встановило слідство, неправомірну вигоду прокурору запропонував громадянин, якого обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369 КК України.

Усвідомлюючи, що за вчиненні кримінальні правопорушення може бути призначено покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років із конфіскацією майна, громадянин вирішив «домовитися» з прокурором, запропонувавши йому неправомірну вигоду в розмірі 30 тис. дол. США. За умовами «угоди», перша половина суми мала бути сплачена прокурору після зміни кваліфікації злочину на більш м’яку, друга — за фактом подачі клопотання до суду.

Надавача неправомірної вигоди викрито і затримано в момент передачі першого траншу із заявленої суми.

1 жовтня 2018 року особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище»).

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.