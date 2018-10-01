У Києві на на хабарі взято працівника патрульної поліції

За матеріалами Служби безпеки України викритому на хабарі працівнику патрульної поліції одного з відділів Головного управління Нацполіції у Києві оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Оперативники спецслужби встановили, що старший лейтенант поліції вимагав у місцевого жителя шістсот доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв повернути посвідчення водія, раніше вилучене за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Співробітники СБУ задокументували факт отримання поліцейським першої частини неправомірної вигоди у розмірі чотириста американських доларів.

Правоохоронці затримали зловмисника на одній з вулиць столиці під час одержання двохсот доларів США – другої частини хабара.

Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття протиправних дій поліцейського проводилась спільно з військовою прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції.