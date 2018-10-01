Правоохоронці вилучили наркотиків на понад 3 мільйони гривень

Припинено діяльність наркоділків, які вирощували селективні сорти наркосировини та виготовляли з неї наркозасоби.

Працівники Департаменту протидії наркозлочинності спільно з представниками Служби безпеки України за підтримки Департаменту патрульної поліції припинили діяльність групи наркоділків, які вирощували селективні сорти наркосировини та виготовляли з неї великі партії наркозасобів. До складу групи входило п’ять осіб. Їхня діяльність поширювалася на територію декількох регіонів держави.

У ході одночасних санкціонованих обшуків, проведених у столиці та на Черкащині, правоохоронці вилучили майже 100 кг елітного канабісу в рослинах та 10 кг у подрібненому стані. Окрім того, виявлено та вилучено 18 пігулок психотропної речовини МДМА «Екстазі» та 100 грамів псилоцибінових грибів. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку становить понад 3 мільйони гривень.

Незаконне вирощування наркосировини відбувалося на орендованих посівних площах. При цьому члени групи маскували посіви серед іншого сільськогосподарського збіжжя. Для виявлення посівів поліцейські застосували можливості аеророзвідки. Виявлені рослини конопель перевищували людський зріст та важили від 10 до 20 кг кожна.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Згідно із законодавством правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі.

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