Стали відомі подробиці нападу на приватний будинок в Києві

Як стало відомо « Судово-юридичній газеті» в ніч з 30 вересня на 1 жовтня було скоєно напад на будинок, де проживає суддя Деснянського районного суду Києва Наталія Буша. Сам будинок розташований в Печерському районі столиці і належить батькам судді. Суддя живе в ньому з чоловіком і маленькою дочкою.

Двоє нападників, озброєних вогнепальною зброєю, увірвалися в приватне домоволодіння і зажадали від сім'ї віддати гроші та інші цінності. Чоловікові судді при цьому прострелили обидві ноги. В даний час він знаходиться в лікарні.

Йдучи, злочинці хотіли кинути в будинок, де проживає суддя, гранату, але Наталія Буша буквально вмовила їх цього не робити, побоюючись, що постраждає дитина. Після цього суддя викликала поліцію і швидку допомогу.

Втікаючи з місця злочину, злочинці зіткнулися з екіпажем патрульної поліції, відкрили по поліцейських вогонь і кинули в них гранату. Один з поліцейських отримав поранення. Після перестрілки злочинцям вдалося сховатися, проте незабаром поліцейські виявили тіло мертвого чоловіка з вогнепальними пораненнями.

Зараз йде розшук другого злочинця.

Пізніше з'ясувалися й інші подробиці. Господар будинку, на який був здійснений наліт - київський адвокат Андрій Буша. У неділю ввечері він повернувся додому на своєму автомобілі Honda з супермаркету. В цей час його і схопили нальотчики, які сиділи в засідці поруч з будинком.

Вони побили адвоката, прострелили йому ноги і потягли в будинок. Дізнавшись код від сейфа, грабіжники заволоділи цінностями 4 300 доларів, 300 євро та намистом з дорогоцінних каменів. Весь цей час в будинку була і дружина адвоката з малолітньою дитиною, яких грабіжники під загрозою пістолета закрили в туалеті.

Згодом, в ході обстеження прилеглої території, поліція у дворі сусіднього будинку на вулиці Редутній виявила труп з численними травмами, отриманими в результаті вибуху гранати. Не виключено, що це один зі спільників бандитів, який підірвався на власній гранаті. Також при ньому був пістолет «Макарова» і ніж.