У Києві розшукують чоловіка, який стріляв у поліцейського

​Правоохоронця із пораненнями в ногу та стегно доставили в лікарню.

Для розшуку зловмисника у столиці введено спеціальний оперативний план.

Подія трапилася близько 22-ї години 30 по вулиці Лаврській у Печерському районі столиці. Зі слів патрульних, які патрулювали місто, чоловік у темному одязі перебігав дорогу у невстановленому місці, перед їхнім автомобілем, при цьому дивно поводився і періодично присідав. Двоє поліцейських кинулися за ним, а у відповідь невідомий кілька разів вистрілив.

«У результаті патрульний отримав два поранення, його доставили в лікарню. Стрілець втік. Для його розшуку у Києві введено спеціальний оперативний план. На місці події працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці та кінологи», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

Через деякій час були встановлені нові подробиці стрілянини. Як повідомив Андрій Крищенко, патрульні отримали виклик про допомогу: невідомі особи вдерлися у приватний будинок із метою пограбування. Нападники забрали деякі цінні речі та намагалися втекти:

«При спробі затримання вони відкрили вогонь по правоохоронцях та застосували гранату. Поліцейські у відповідь також застосували табельну вогнепальну збою, однак зловмисникам вдалося зникнути. Крім того, при огляді території поблизу вчинення злочину на шляху їх відходу правоохоронці виявили мертвого чоловіка із вогнепальними пораненнями. Імовірно, вбитий причетний до нападу на приватний будинок. Згодом ми будемо розуміти, із якої саме зброї він застрелений».

Керівник столичних поліцейських зазначив, що спеціальний оперативний план для розшуку і затримання зловмисників продовжує діяти. За тривогою піднятий особовий склад Печерського управління поліції, задіяні спецпризначенці, експерти-криміналісти та орієнтовані наряди в всіх районах столиці.

Постраждалому поліцейському лікарі надають необхідну допомогу.

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