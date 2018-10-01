Поліція нагадує: не забудьте увімкнути ближнє світло фар за містом

Вимога пункту 9.8 Правил дорожнього руху діє з 1 жовтня по 1 травня, є обов’язковою для виконання і покликана підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділянках дороги як у світлу пору доби, так і в темну, повідомляє прес-служба поліції.

Звертаємо увагу, що саме в зазначений період, у зв’язку зі скороченням світлового дня та погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.

За ігнорування цієї норми, згідно з частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за «Порушення водіями транспортних засобів правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів» передбачено адміністративну відповідальність – штраф у розмірі 425 гривень.