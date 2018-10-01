МВС збільшує свою присутність в акваторії Азовського моря, - Арсен Аваков (ФОТО, ВІДЕО)

В систему увійдуть прикордонники, поліцейські та нацгвардійці. Надалі вона буде посилена підрозділами авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС. Про це 29 вересня повідомив міністр внутрішніх справ під час робочого візиту до Маріупольського загону морської охорони Державної прикордонної служби.

«Забезпечення недоторканності державного кордону у акваторії Азовського моря – стратегічне завдання для МВС. Саме тому ми посилюємо роботу підрозділів МВС на цій ділянці та створюємо єдину систему безпеки, що складатиметься з прикордонників, гвардійців, поліцейські. Надалі вона буде посилена підрозділами авіаційної безпеки та цивільного захисту», - зазначив глава МВС.

Він також повідомив, що Маріупольський загін морської охорони складається з прикордонників АР Крим, що у 2014 вивели кораблі та іншу техніку з окупованого півострова до нового місця базування.

«Ви здатні вирішувати найскладніші бойові завдання, адже у вас плечима справжній бойовий досвід. Дякую за вірність Присязі!», - звернувся Арсен Аваков до прикордонників.

Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал зазначив, що відомство нарощує сили як на морі, так і на сухопутних кордонах з країною-агресором.

«Ми створюємо нові прикордонні бойові комендатури, застави. Ми нарощуємо нашу морську компоненту новими плав засобами. Я впевнений, що найближчим часом ми обов’язково відновимо повний контроль над держкордоном», - повідомив Петро Цигикал.