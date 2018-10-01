Минулої доби окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ

Упродовж минулої доби, 30 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 6 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Катеринівка, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Опитне, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

По позиціях наших військ у районі Луганського на Світлодарській дузі окупанти тричі наносили вогневі удари з мінометів калібру 120 мм. Також протягом дня з мінометів цього калібру обстрілювалися опорні пункти Об'єднаних сил поблизу Гнутового та Водяного на Приазов'ї. По оборонцях Гнутового крім того вівся вогонь з мінометів 82-го калібру та протитанкових ракетних комплексів. Вогневого впливу із застосуванням протитанкових керованих ракет зазнали і захисники Водяного. По позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке та Водяне вівся вогонь з озброєння бойових машин піхоти.

В ході бойових дій 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки, протягом доби чотирьох окупантів знищено та 8 поранено.

Від початку доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Новотроїцьке та Водяне. Втрат серед наших захисників немає.