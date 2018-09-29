Електромеханік поїзду приховав від контролю майже півсотні банок червоної ікри

Сьогодні вранці в залізничному пункті контролю «Хутір-Михайлівський» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили товар народного споживання, який переміщувався через державний кордон з приховуванням від контролю.

Так, у ході огляду одного з пасажирських вагонів поїзду сполученням «Москва-Кишинів» прикордонний наряд в купе провідника за допомогою спеціального приладу під вікном за обшивкою вагону виявив біля 50 банок з ікрою лососевою зернистою.

Як з’ясувалося, у такий спосіб перемістити через кордон цей товар намагався електромеханік цього пасажирського поїзду, 46-річний громадянин Молдови.

Наразі виявлена червона ікра вилучена. На правопорушника складені адміністративні матеріали.