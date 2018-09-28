Іноземець велосипедом намагався незаконно потрапити до Росії, аби побачитись з коханою

Учора ввечері співробітники відділу прикордонної служби «Козача Лопань» Харківського загону виявили та затримали громадянина США, який намагався потрапити з України до РФ на велосипеді поза пунктом пропуску. Отримавши оперативну інформацію від дільничного інспектора, прикордонний наряд висунувся до місця ймовірного порушення та за 10 метрів від лінії державного кордону затримав мандрівника.

Як з’ясувалось, чоловік намагався потрапити до Росії, щоб побачитися з коханою. Через неможливість отримати російську візу, він законним шляхом потрапив в Україну, купив велосипед та вирушив у незаконну подорож до РФ на ньому.

Правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону. Його подальшу долю вирішить суд.