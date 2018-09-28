Житель Харкова налагодив поставку в Україну метандієнону

Співробітники Служби безпеки України блокували у Харкові контрабандне надходження на територію нашої держави сильнодіючого анаболічного препарату – метандієнону.

Правоохоронці встановили, що житель обласного центру замовляв анаболіки в одній з країн Східної Азії для продажу та виготовлення фальсифікованих медзасобів. «Товар» він отримував через сервіси міжнародного поштового зв’язку. Для приховування протиправної діяльності ділок використовував посередників, які доставляли йому «посилки» з поштових відділень.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у середмісті Харкова під час передачі посередником чергової партії метандієнону.

Під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили у помешканні фігуранта справи один кілограм анаболіків, а також підроблені голограми та пристрої для фасування і пломбування фальсифікованих медпрепаратів. Вилучені предмети та речовини направлені на експертизу.

За попередніми оцінками вартість виявленої «продукції» на «чорному ринку» становить понад десять тисяч доларів США.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводились Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області.