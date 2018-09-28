Кожна школа України отримає «зіркову абетку» для популяризації вивчення жестової мови

Кожна з 16 тис. 200 українських шкіл отримає «зіркову абетку», що руками популярних українців розшифровує алфавіт жестовою мовою. Це передбачає Меморандум про співробітництво у розбудові інклюзивного суспільства та популяризації жестової мови, що був підписаний 27 вересня 2018 року Міністерством освіти і науки України та ГО «Відчуй».

«Сьогодні щонайменше 223 тис. людей спілкуються жестовою мовою. Це робить її однією із найвживаніших в Україні. Завдяки співпраці з ГО «Відчуй» ми зможемо поширити цю інформацію в усіх школах України і, можливо, навіть заохотити молоде покоління вчити жестову мову», – зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Загалом Меморандум передбачає значно ширшу співпрацю між ГО «Відчуй» та МОН. Зокрема, також у документі прописана співпраця в межах проекту «Коли тиша заговорила», що направлений на розвиток толерантності та популяризацію інклюзії серед педпрацівників та учнів шкіл.