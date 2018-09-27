Фото і відеофіксація на дорогах запрацюють найближчим часом

В Україні впровадити систему автоматичної фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху відбудеться вже найближчим часом, після ухвалення всіх необхідних документів. Про це в коментарі «Українському тижню» заявив начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

«Ми маємо запустити систему автоматичного контролю, але зробити це не так, як під час минулої спроби 2007–2010 рр., коли штрафи масово оскаржували в суді через відсутність технічного регламенту та прогалини в законодавстві. Саме тому сьогодні ми ретельно вибудовуємо всю нормативно-законодавчу базу», - сказав Владислав Криклій.

«Ось дорожня карта, в якій близько 20 документів, — закони, постанови, накази, що мають бути ухвалені, щоб система працювала правильно. Перед нами стоїть амбітна мета запровадити систему вже цього року. Зокрема, прем’єр-міністр та міністр МВС на координаційній нараді з безпеки дорожнього руху ставили таке завдання. Та й не секрет, що у суспільства є запит», - наголосив Владислав Криклій.

Система штрафних балів за порушення ПДР, які зафіксовані в автоматичному режимі, має бути доопрацьована таким чином, щоб за кожне порушення був як грошовий штраф, так і накопичення балів, після певної кількості яких передбачене тимчасове позбавлення права керування транспортним засобом.

Планується, що кожне місто за погодженням з поліцією в місцях концентрації ДТП та аварійно небезпечних ділянках зможе самостійно встановлювати та обслуговувати камери відеоспостереження. «Це все відбувається в рамках концепції децентралізації. Вартість одного комплексу відеофіксації варіюється від $10 до $50 тис. Міста зможуть обирати постачальників серед великої кількості виробників на світовому ринку. А кошти від штрафів планується частково залишати в місцевих бюджетах — 20% місту, 50% — в дорожній фонд, 30% — МВС», — розповідає Владислав Криклій.

Насамперед запрацюють вимірювачі швидкості. Згодом планується ввести контроль і за рухом на світлофорах, перехрестях та розподільчих смугах.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков презентував на спеціальному засіданні Уряду новації щодо обмеження швидкості руху у населених пунктах, системи штрафів, посилення відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані та впровадження відеофіксації порушень дорожнього руху ще 10 листопада 2017 року.