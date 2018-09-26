На Рівненщині - спалах гострої кишкової інфекції

Кількість хворих, які постраждали під час спалаху гострої кишкової інфекції в КЗ «Мізоцька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів», становить 24 особи, з них 22 дитини та 2 працівника закладу. Госпіталізовані в інфекційні відділення 16 хворих (в Здолбунівській ЦРЛ перебувають 11 хворих, в Млинівській ЦРЛ - 4, в Костопільській ЦРЛ – 1) та ще 8 дітей лікуються амбулаторно, їх виявили активно при подвірних оглядах (в Здолбунівському районі -3 дитини, Рівненському – 2 та по одній - в Острозькому, Дубенському і Сарненському районах).

За результатами епідеміологічного розслідування спалаху гострої кишкової інфекції встановлено, що збудником, який спричинив захворювання людей стала сальмонела ентерітідіс. Збудник був виявлений у хворих, в охолодженому сирому м’ясі та на робочих поверхнях харчоблоку (поличка холодильника, тертка для варених овочів, лоток для сирого м’яса). Обставини, що сприяли спалаху: недотримання правил особистої гігієни та порушення санітарно-гігієнічних вимог при приготуванні та зберіганні харчових продуктів. Про недотримання санітарно-гігієнічних вимог свідчить виявлення бактерії групи кишкової палички (БГКП) на робочих поверхнях та об'єктах довкілля (48% змивів незадовільні) та у продуктах харчування (40% не відповідають санітарним вимогам). Ймовірним джерелом інфекції могли стати два працівники харчоблоку, у яких виявили сальмонелу ентерітідіс (у одного була наявна клінічна картина хвороби, в іншого не було симптомів захворювання).