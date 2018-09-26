Екс-співробітнику СБУ повідомлено про підозру у вимаганні хабара
Чиновник вимагав 50 тис. дол США за власні «послуги».
25 вересня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про підозру у вимаганні неправомірної вигоди в розмірі 50 тис. дол США та зловживанні впливом.
Як встановило слідство, підозрюваний, який на момент вчинення злочину обіймав посаду оперуповноваженого ГУ СБУ у м. Києві та Київській області СБУ (наразі ця особа працює в органах Державної фіскальної служби), запропонував комерційній компанії допомогу у поверненні обладнання, вилученого під час обшуку в липні 2016 року. Для цього він зголосився вплинути на слідчого у кримінальному провадженні, в межах якого і вилучили устаткування. Натомість співробітник СБУ зажадав від підприємців 50 тис. дол США за власні «послуги».
Крім того, в ході досудового розслідування задокументовано факти у висловленні колишнім оперуповноваженим вимоги про подальшу періодичну передачу йому неправомірної вигоди за невтручання в здійснення належної господарської діяльності зазначеної компанії.
Дії екс-посадовця СБУ попередньо кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.