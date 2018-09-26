Екс-співробітнику СБУ повідомлено про підозру у вимаганні хабара

25 вересня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про підозру у вимаганні неправомірної вигоди в розмірі 50 тис. дол США та зловживанні впливом.

Як встановило слідство, підозрюваний, який на момент вчинення злочину обіймав посаду оперуповноваженого ГУ СБУ у м. Києві та Київській області СБУ (наразі ця особа працює в органах Державної фіскальної служби), запропонував комерційній компанії допомогу у поверненні обладнання, вилученого під час обшуку в липні 2016 року. Для цього він зголосився вплинути на слідчого у кримінальному провадженні, в межах якого і вилучили устаткування. Натомість співробітник СБУ зажадав від підприємців 50 тис. дол США за власні «послуги».

Крім того, в ході досудового розслідування задокументовано факти у висловленні колишнім оперуповноваженим вимоги про подальшу періодичну передачу йому неправомірної вигоди за невтручання в здійснення належної господарської діяльності зазначеної компанії.

Дії екс-посадовця СБУ попередньо кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.