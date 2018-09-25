Українські силовики отримують від Франції чотири гелікоптери

Три гелікоптери для аеромедичної евакуації та санітарно-рятувальних операцій для Державної служби з надзвичайних ситуацій та один для Національної гвардії України надійдуть у рамках українсько-французького контракту до кінця 2018 року. Про це сьогодні, 25 вересня, під час робочої поїздки на Чернігівщину повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Тут, у Ніжині, буде розташований сервісний центр системи авіаційної безпеки МВС. Це будуть вертольоти для служби з надзвичайних ситуацій, прикордонників, Нацгвардії та поліції. Вони оснащені всіма видами спецтехніки, системами відеоспостереження, можливостями для десантування тощо. Це новий рівень професійної якості нашої роботи: коли щось трапляється, що потребує концентрації, усі вертолітні сили МВС будуть направлені в одне місце. Так працюють жандармерія і поліцейські підрозділи в усьому світі. Тут змінюється і специфіка нашої роботи. Ми переходимо у світ нових технологій», – зазначив глава МВС.

Арсен Аваков ознайомився з роботою Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Міністр зазначив, що в цьому році на потреби підрозділів МВС надійдуть перші чотири вертольоти від французької компанії. Три машини працюватимуть у підрозділах ДСНС – це гвинтокрил, обладнаний необхідним устаткуванням для аеромедичної евакуації, аварійно-рятувальних і протипожежних цілей. Ще один гелікоптер Н-225 надійде у авіапідрозділ Національної гвардії України.

На цей момент авіаційний загін несе бойове чергування з пошуково-рятувального забезпечення і протипожежного патрулювання.

Французькі гелікоптери H-225 для ДСНС обладнані медичним устаткуванням, щоб забезпечити не лише авіаційне покриття по всій Україні, але і вчасно надавати медичну допомогу.

Для сервісного обслуговування вертольотів Airbus Helicopters збудують оснащені чотири ангари.

В авіаційному загоні ДСНС планують розширити можливості: прискорити реагування на всі види пригод, а також посилити патрулювання вертольотами на базі аеродрому «Ніжин». Він же, за необхідністю, може базуватися і нести чергування на авіаційній точці в «Жулянах».

У ДСНС сподіваються, що після розширення вертольотного парку рятувальники зможуть нести посилену службу і в Південному регіоні нашої країни та виконувати пошукові операції на морі.

Для нових гелікоптерів уже почали готувати льотний склад, який проходитеме навчання у Франції.