На Сумщині лікар вимагав 140 тисяч від воїна АТО

Самовпевненість, нахабність, а подекуди і цинізм деяких наділених владою осіб не припиняє дивувати.

Цього разу чергового хапугу оперативники викрили на Сумщині. Ця справа є особливо неприємною та викликає відразу. Адже на хабарі впіймався один «вельмишановний» лікар із багаторічним досвідом роботи. Тобто людина, яка присягала допомагати іншим, котра має проявляти гуманізм, співчуття й милосердя.

Та цей ескулап вирішив допомагати виключно собі. Будучи головою міської лікарсько-кваліфікаційної комісії, він вирішив «підзаробити». І не на кому-небуть, а на патріоті, який ризикуючи життям боронив рідну землю від проросійських терористів. Від учасника операції Об’єднаних сил медик не посоромився вимагати сто сорок тисяч хабара. Саме стільки, на його думку, коштує втрачене на сході країни здоров’я та законне право на інвалідність.

Після чергового «траншу» співробітники затримали його безпосередньо на робочому місці. Наразі всі обставини злочинної діяльності хабарника у білому халаті з`ясовуються.