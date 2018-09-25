У серпні нардепи отримали 3 500 000 грн компенсації за оренду житла

Компенсація загальним розміром в 3,53 мільйона гривень була виплачена в серпні 2018 року 172 народних депутатів, у 21 з яких є житло в Києві або його околицях.

Про це повідомляє Громадський рух ЧЕСНО, посилаючись на Портал відкритих даних Верховної Ради.

Так, згідно із законодавством, нардепам виплачують компенсацію за знімання житла або оренду готельного номера за умови, що вони не забезпечені власним житлом в столиці і мають реєстрацію місця проживання на відстані більше 30 кілометрів від меж Києва.

Відомо, що з липня 2018 року компенсація становить 20 500 гривень для кожного народного депутата, а ще в липні поточного року вона становила 19 500 гривень.

Перелік народних депутатів, які мають житло в Києві, але отримують компенсацію за житло:

Мажоритарник із "Відродження" Віталій Барвіненко має квартиру з 2016 року на 28 кв.м.

Дружина мажоритарника з "Волі народу" Станіслава Березкіна ще з 2013 року має квартиру в Києві на 247 кв.м.

Дружина мажоритарника з "Відродження" Антона Кіссе ще в січні 2014 року купила квартиру на 108 кв.м.

Дмитро Колєсніков з "Опозиційного блоку" і його родина мають дві квартири в Києві: одну на 188 кв. м. нардеп має у власності ще з 2011 року; друга на 41 кв. м. належить дружині.

Мажоритарник із БПП Аркадій Корнацький має квартиру на 102 кв. м. з 2007 року.

Квартиру в Києві мажоритарник із БПП Руслан Сольвар купив понад рік тому, але досі, очевидно, продовжує жити в готельному номері. Утім, згадки про компенсацію в нього в декларації немає, на відміну від інших нардепів.

Дружина Володимира Шкварилюка, "Народний фронт", купила квартиру на майже 200 кв. м. у 2016 році.

Дружина мажоритарника з "Волі народу" Ігоря Молотка має квартиру на 141 кв. м. з 2007 року.

Дружина мажоритарника із БПП Федора Негоя має квартиру в Києві на 125 кв м з 2013 року.

Спільна частка (13%) у мажоритарника із "Батьківщини" Юрія Одарченка на квартиру (115 кв. м.). Більша частка належить Олені Янчевій.

Максим Поляков, "Народний фронт", має в декларації дві квартири в Києві: одна на 227 кв. м. належить сестрі Олені Ісаєвій; друга — на 57 кв. м. — дружині.

В Олександра Пресмана, "Відродження", квартира на 43 кв. м. з 2015 року.

У дружини Владислава Севрюкова з БПП — квартира на 32 кв. м.

Спільна з дружиною квартира з 2015 року є і в нардепа Олександра Долженкова, "Опозиційний блок".

Частка квартири є в дружини позафракційного Олега Мусія. Також нардеп зазначив оренду квартири у ФОП Спіженко Наталії Юріївни.

Мажоритарник Вадим Нестеренко, БПП, має в декларації квартиру "іншого права користування".

Окрім того, за дослідженням ЧЕСНО, є народні депутати, які мають нерухомість поза межами міста, але у 30-км зоні від Києва. Йдеться про:

Ігоря Бриченка (дві квартири в Гатному),

Артема Вітка (квартира в Софіївській Борщагівці),

Євгенія Гєллєра (будинок у Козині),

Руслана Демчака (житловий будинок у Крюківщині),

Федора Негоя (три квартири дружини в Крюківщині і житловий будинок у Рославичах),

Ігоря Молотка (будинок у Романкові),

Дружина Ігоря Мосійчука, РПЛ, декларує будинок в оренді на 497 квадратних метрів у Білогородці Києво-Святошинського району, що вказано як фактичне місце проживання.

Зауважимо, що у нардепів Ігоря Молотка і Федора Негоя є житло як і в Києві, так і в 30-км зоні.

Відтак, бюджет міг би зекономити на 21 народному депутату за місяць 430 тис грн.

За даними аналізу витрат на житло нардепів CEDEM, якби народні обранці проживали у власних столичних помешканнях, державний бюджет України міг заощадити мінімум 4,4 мільйони гривень на рік.